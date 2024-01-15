Роспотребнадзор сообщил о превышении эпидпорога по ОРВИ в Удмуртии на 29,6%

Гриппом заболели 535 человек

ТАСС, 15 января. Эпидемический порог по ОРВИ в Удмуртии в целом превышен на 29,6%, сообщается на сайте республиканского управления Роспотребнадзора.

Число заболевших ОРВИ с 8 по 14 января в регионе составило почти 12,4 тыс., половина из них - дети в возрасте до 14 лет. "Эпидемиологический порог в целом превышен на 29,66%, в том числе среди детей 7-14 лет - на 35,04%, среди взрослого населения - на 155,97%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гриппом заболели 535 человек. Для профилактики гриппа и ОРВИ в управлении рекомендуют надевать маску в местах массового скопления людей, часто мыть руки и не допускать переохлаждения.