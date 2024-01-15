Лазар выразил соболезнования в связи со смертью Рубинштейна

Поэт своим творчеством воспитывал молодых российских интеллектуалов, отметил главный раввин России

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Лев Рубинштейн составил славу отечественной поэзии и всегда с готовностью участвовал в культурных, образовательных и воспитательных проектах еврейской общины. Своим творчеством он воспитывал тысячи молодых российских интеллектуалов, сообщил главный раввин России Берл Лазар.

"Льву Рубинштейну досталось от Бога очень важное задание, и он выполнил его с честью. Своим творчеством он воспитывал многие тысячи молодых российских интеллектуалов, помогал им отличать добро от зла, предостерегал против ложных ценностей, учил человечности. В этом было дело жизни Льва Семеновича - дело, которое не забудется еще многими поколениями", - говорится в тексте соболезнования, которое приводит пресс-служба Лазара.

По словам главного раввина России, светлая память о Рубинштейне навсегда останется в его сердце.

"Он был дорог всем нам как один из людей, составивших славу отечественной поэзии. Его произведения переведены практически на все европейские языки, его сборники никогда не залеживались на полках книжных магазинов. Он внес важный вклад в русскую культуру конца прошлого и начала нынешнего века - и при этом остался гордым евреем, часто посещавшим наш общинный центр, с готовностью участвовавшим в его культурных, образовательных и воспитательных проектах", - отметил Лазар.

Ранее дочь поэта Мария Рубинштейн сообщила о его смерти. Рубинштейн был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на северо-востоке Москвы. Ему была проведена операция. Рубинштейну была проведена операция, врачи боролись за его жизнь, но 14 января стало известно о его смерти.