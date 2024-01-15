Четверо журналистов ТАСС стали лауреатами премии Москвы

Всего лауреатами премии стали 25 сотрудников столичных и федеральных средств массовой информации

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Четверо журналистов информационного агентства России ТАСС стали лауреатами премии города Москвы в области журналистики за 2023 год. Торжественная церемония награждения с участием заместителя мэра Москвы Александра Горбенко прошла в парадном Белом зале столичной мэрии.

"Эта награда, которую вы сегодня получили, она очень высокая, она очень значимая, потому что это действительно награда нашего правительства Москвы", - сказал на мероприятии глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев.

От имени союза он также поблагодарил правительство столицы и мэра города Сергея Собянина за поддержку журналистов.

Всего лауреатами премии стали 25 сотрудников столичных и федеральных средств массовой информации. Среди них - работники агентства ТАСС Тамара Казарина, руководитель редакции сайта tass.ru; Наталия Кузина, руководитель группы мониторинга российских источников редакции мониторинга; Ксения Садыкова, руководитель направления группы "Региональные новости" редакции выпуска; Марина Венцова, старший корреспондент редакции чрезвычайных происшествий и оперативной информации.

О премии

Премия Москвы в области журналистики присуждается с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о столице и ее жителях, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни города, а также проникнутых чувством гражданственности и способствующих воспитанию у граждан любви к Москве, бережного отношения к ее истории и традициям. Вручение награды традиционно приурочивается ко Дню российский печати, который отмечают 13 января.