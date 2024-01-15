Хуснуллин поблагодарил мэров и глав муниципалитетов за активность в сфере строительства

Вице-премьер отметил, что для проведения благоустройства "необязательно ждать региональные деньги, можно просто организовать предприятия, инициативных людей"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме "Малая Родина - сила России" на ВДНХ поблагодарил мэров городов и глав муниципалитетов за активную работу в сфере строительства и отметил, что властям на местах необходимо привлекать жителей территорий и спонсоров к благоустройству территорий.

"У нас получится достигнуть показателя увеличения ввода жилья - буквально еще неделя, и статистику досчитаем. То, что это будет рекорд объемов ввода жилья, - это безусловно. Я, пользуясь случаем, хочу сказать всем вам огромное спасибо, потому что вы даете разрешения на строительство, вы принимаете жилье, за которое мы с губернаторами в штабном режиме отчитываемся, это ваша работа. Спасибо вам огромное", - обратился он к участникам форума.

Хуснуллин отметил при этом, что для проведения благоустройства "необязательно ждать региональные деньги, можно просто организовать предприятия, инициативных людей". "Я постоянно бываю в Мариуполе, и весной, зайдя в один двор, я увидел просто небывалый уровень благоустройства. Спросил, кто из подрядчиков сделал. Ответили, что не подрядчики, а жители дома инициативные собрались, сделали. Поэтому создание комфортной среды, благоустройство - это наша задача, ваша задача в первую очередь: сподвигать на это население, спонсоров, средства выделять", - отметил вице-премьер.

Всероссийский форум "Малая Родина - сила России" проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" 15-16 января в Москве. Ожидается, что его участниками станут 7,5 тыс. представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Мероприятие проходит впервые по поручению президента РФ Владимира Путина. Организатор - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента России.