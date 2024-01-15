В Башкирии предложили по закону наказывать за ввоз больных пчел

Министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов напомнил, что второй год действует запрет Россельхознадзора на ввоз на территорию России пчелопакетов из Узбекистана и Казахстана

УФА, 15 января. /ТАСС/. Ответственность за ввоз зараженных пчел хотят законодательно закрепить в Башкирии. С таким предложением выступил вице-премьер - министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.

"В прошлом году в других регионах России были зафиксированы случаи завоза пчеломатериала, зараженного тропилелапсозом - смертельным заболеванием семей медоносных пчел. Это большой риск для нашего пчеловодства. Прошу на законодательном уровне закрепить ответственность виновных в случае завоза и выявления этого заболевания", - сказал Фазрахманов на совещании в правительстве республики.

Он напомнил, что второй год действует запрет Россельхознадзора на ввоз на территорию России пчелопакетов из Узбекистана и Казахстана.

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал предложение и поручил Минсельхозу республики проработать вопрос вместе с Государственным Собранием.