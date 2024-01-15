В Минобразования Украины заявили о вынужденном сокращении числа вузов

Это придется сделать из-за резкого падения количества абитуриентов, заявил замминистра образования и науки страны Михаил Винницкий

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Число высших учебных заведений на Украине придется сокращать из-за резкого падения числа абитуриентов. Такое мнение выразил замминистра образования и науки страны Михаил Винницкий.

"Уже сейчас разработан законопроект о предпосылках модернизации сети заведений высшего образования. На самом же деле это законопроект не только об уменьшении количества университетов, но и об улучшении их качества", - цитирует его украинское издание "Слово и дело".

Причиной такой "оптимизации" Винницкий назвал резкое сокращение числа выпускников школ и, соответственно, абитуриентов. "Опираясь только на демографию, не учитывающую показатели миграции, связанной с войной, мы видим постоянное уменьшение количества лиц, родившихся на территории Украины 17 лет назад", - сказал замминистра. По его данным, если в 2008 году в стране работали около 350 вузов со средней численностью студентов в 6,7 тыс., то в 2021 году число учебных заведений сократилась до 300, а среднее число студентов в них - до 3,4 тыс.

В сентябре 2023 года директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова предупредила, что "общий коэффициент рождаемости упадет до 0,71 в 2023-2024 годах, что станет самым низким показателем, когда-либо зарегистрированным в мире". Украина, по словам демографа, окажется в "спирали смерти", то есть в ситуации, когда "рождаемость уже не восстановится".

Население Украины неуклонно сокращается с 1990-х годов. По оценкам института демографии, в стране проживают от 28 до 34 млн человек. При этом точная информация о числе выехавших с Украины в течение последнего года отсутствует. Согласно данным, опубликованным 4 июля 2023 года Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев, в мире насчитывается 6 331 100 беженцев с Украины. При этом в странах Европы зарегистрированы 5 967 100 из них. Украинский политик, бывший лидер запрещенной сейчас на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в августе 2023 года сообщал, что, по расчетам, основанным на официальных данных, на начало 2023 года на подконтрольной Киеву территории проживали 19,4 млн человек, тогда как за пределами Украины де-факто находились 17,9 млн.