В Херсонской области отделение Соцфонда назначило единое пособие на 21 тыс. детей

Единое пособие выплачивают на каждого ребенка до 17 лет

ГЕНИЧЕСК, 15 января. /ТАСС/. Отделение Социального фонда России в Херсонской области утвердило единое пособие на 21 тыс. детей. Об этом сообщается в Telegram-канале отделения.

"Отделение Социального фонда одобрило выплату единого пособия на 21 161 ребенка в Херсонской области", - сказано в сообщении.

Уточняется, что единое пособие выплачивают на каждого ребенка до 17 лет. "При этом применяется комплексная оценка нуждаемости: пособие назначается семьям с доходом менее одного регионального прожиточного минимума на человека", - отметили в фонде.

Размер выплаты на детей составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе, где живет семья. В 2024 году его размер составит 7 296 рублей, 10 944 и 14 593 рублей соответственно.

"Заявления на оформление единого пособия принимаются в отделениях Социального фонда и МФЦ по месту жительства. Семья может подать одно заявление на всех детей", - добавили в отделении.