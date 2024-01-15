В приемную губернатора Херсонской области поступило более 1 тыс. обращений за три месяца

Как сообщил первый вице-губернатор Игорь Чагаев, работы по нескольким сотням из них уже завершены

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Более 1 тыс. жителей Херсонской области оставили обращения в приемной губернатора региона Владимира Сальдо. Работы по нескольким сотням из них уже завершены, сообщил ТАСС первый вице-губернатор Херсонской области Игорь Чагаев на Всероссийском форуме "Малая родина - сила России", который проходит на выставке-форуме "Россия".

"Уже более 1 тыс. обращений за короткий период мы приняли. Большинство - это социальные вопросы, люди изучают возможности, которые есть в Российской Федерации, - поддержки выплат, субсидии на различные платежи. И когда жители Херсонской области увидели, что могут ремонтироваться дороги, социальные объекты, могут качественно оказываться социальные услуги, они начали обращаться - "здесь дорогу нам сделайте, здесь садик поправьте, здесь крышу поменяйте", есть вал таких заявок. <…> Из тысячи обращений сотни уже удовлетворены", - сказал Чагаев.

Он добавил, что каждый житель региона может оставить свое обращение в приемной губернатора, а для тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах, в частности прифронтовых, приезжает мобильная приемная губернатора, которая ведет прием граждан на местах. Для работы по обращениям граждан подключаются в том числе регионы-шефы.

12 октября сообщалось, что начала свою работу мобильная приемная Сальдо.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.