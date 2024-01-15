В нем будет проводиться встречи с экспертами и тематические круглые столы

ПСКОВ, 15 января. /ТАСС/. Власти Псковской области открыли региональный штаб общественной поддержки, на базе которого каждый из жителей сможет предложить к реализации свои гражданские инициативы и найти наставников для реализации идей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"В Пскове открыли региональный штаб общественной поддержки - многофункциональное пространство для жителей региона, место для продвижения и реализации гражданских инициатив. Старт работе в понедельник дали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, руководитель [штаба], председатель псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Козловский", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в региональном штабе общественной поддержки будет проводиться встречи с экспертами и тематические круглые столы, а также выставки и семинары, которые могут стать источником различных общественных инициатив. В первый день работы на площадке состоялся круглый стол, где начинающие предприниматели и опытные наставники обсудили возможности создания и развития бизнеса.

"Место символичное: активные жители региона руководители и представители общественных организаций здесь разрабатывают и реализуют свои проекты. Инструментов для этого на сегодняшний день достаточно много. Это, например, Фонд президентских грантов, национальные проекты. Только по нацпроектам в инфраструктуру региона вложено более 50 млрд рублей", - цитирует пресс-служба слова губернатора Ведерникова.