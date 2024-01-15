Более 1 тыс. детей из Горловки отдохнули в Кузбассе и на Черном море

Губернатор Сергей Цивилев также сообщил, что регион к Новому году отправил в подшефный город угощения и детские книги

ДОНЕЦК, 15 января. /ТАСС/. Власти Кузбасса и Донецкой Народной Республике в 2024 году продолжат программу, благодаря которой дети из города Горловки смогут отдохнуть на курортах региона, а также на Черном море, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев "Донецкому агентству новостей". В прошлом году по этой программе отдохнули 1,1 тыс. детей.

"Наша принципиальная позиция - оказывать всяческую поддержку и помогать детям Горловки. Они живут в крайне непростых и опасных условиях с 2014 года. По сути, у них нет детства в привычном понимании. Поэтому в 2023 году для тысячи юных горловчан был организован полноценный летний отдых в санаториях Черноморского побережья. Еще сто ребят отдохнули на территории Кузбасса. Эту программу будем, безусловно, продолжать", - приводятся слова Цивилева.

По его словам, Кемеровская область к Новому году также отправила в Горловку угощения и детские книги для 15 тыс. детей.

Кузбасс летом 2022 года взял шефство над Горловкой в ДНР. В 2023 году Кемеровская область передала городу почти 12 тыс. медицинских изделий для оснащения больниц, заменила 1,4 тыс. погонных метров сетей тепло- и водоснабжения.