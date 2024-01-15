Семья выдворенного из Латвии пенсионера будет пытаться опротестовать его запрет на въезд

Борис Катков отметил, что вся его семья из 13 человек, 7 из которых граждане Латвии, живет в общем доме

КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Семья выдворенного из Латвии 82-летнего пенсионера Бориса Каткова попытается опротестовать решение властей страны и лишении его вида на жительство с запретом въезда в страну. Об этом Катков сообщил журналистам.

"Семья там будет опротестовывать [решение о выдворении], у меня активная дочь. Они там будут поднимать вопрос. Оторвать от семьи, на каком основании, главное бессрочно. То есть я не имею права ни через 50 лет [въехать] <...>, не имею права вообще возврата туда", - сказал он.

Он отметил, что вся его семья из 13 человек, семь из которых граждане Латвии, живет в общем доме.

По словам Каткова, пока все члены его семьи не приняли решение о переезде в Россию. В Калининград с ним приехал сын. Пенсионер поселился в общежитии квартирного типа Балтийского федерального университета. Руководство вуза будет ходатайствовать областным властям о выделении ему служебной квартиры.

Катков рассказал, что является военным пенсионером. Он окончил военное училище, служил в ракетных войсках. В силу определенных обстоятельств был переведен на службу в военкомат в латвийский город Цесис, затем в Даугавпилс и Ригу. В 1991 году после ликвидации местных органов военного управления советских войск в республике, по его словам, ушел с военной службы.