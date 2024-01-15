В Пскове открыли мемориальную доску Герою России Ивану Ахтырскому

Она размещена на здании дома, где проживал военнослужащий

ПСКОВ, 15 января. /ТАСС/. Власти Пскова открыли мемориальную доску в честь Героя России, дважды кавалера ордена Мужества Ивана Ахтырского, погибшего в ходе специальной военной операции. Памятная доска размещена на здании дома, где проживал военнослужащий, сообщила пресс-служба Псковской городской думы.

"Мемориальную доску Герою Российской Федерации, дважды кавалеру ордена Мужества, гвардии младшему сержанту Ивану Ахтырскому, погибшему при исполнении воинского долга в ходе проведения специальной военной операции, установили на доме №73 по Рижскому проспекту", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в торжественном открытии доски приняли участие заместитель председателя Псковской городской думы Владимир Воробьев, представители администрации Пскова, родные и близкие героя, ученики школ, а также жители микрорайона.

"Иван Ахтырский служил по контракту в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии, с первых дней участвовал в специальной военной операции на Украине. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно", - говорится в сообщении. С воинскими почестями Ахтырский был похоронен на кладбище под Псковом в начале прошлого года.