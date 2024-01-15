В Новосибирской области создадут цифровую карту с опасными для детей местами

Программное решение позволит в режиме онлайн следить за подобными местами, а в случае угрозы ЧП - оперативно привлекать все силы и средства для их предотвращения

НОВОСИБИРСК, 15 января. /ТАСС/. Цифровую карту опасных мест для несовершеннолетних создадут в Новосибирской области, на нее нанесут заброшенные здания, техногенные объекты и небезопасные водоемы. Программное решение позволит в режиме онлайн следить за подобными местами, а в случае угрозы ЧП - оперативно привлекать все силы и средства для их предотвращения, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Ранее министр цифрового развития региона Сергей Цукарь сообщал, что в Новосибирской области разработали региональную цифровую платформу для координации сил и средств при ликвидации ЧС "Безопасный город". Она нужна для улучшения качества и скорости реагирования экстренных служб. Ее запустят в работу в 2024 году. Система позволяет работать с обращениями жителей о ЧП, управлять планами и сценариями реагирования, управлять силами и средствами, а также прогнозировать развитие ЧС.

"Повысить результативность проводимой работы по обеспечению безопасности в Новосибирской области поможет цифровое решение на базе региональной платформы программно-аппаратного комплекса "Безопасный город" - карта мест, опасных для пребывания несовершеннолетних. Доступ к системе будет у специалистов органов исполнительной власти, администраций районов, регионального управления МЧС, ГУ МВД России по Новосибирской области, Западно-Сибирской железной дороги", - говорится в сообщении.

Как поясняет пресс-служба со ссылкой на Цукаря, сейчас работа как по фиксации опасных объектов, так и по реагированию на чрезвычайные ситуации, которые могут на них произойти, идет вручную, что снижает ее эффективность. В этом году весь процесс будет оцифрован, будет создана единая база данных с доступом для всех необходимых структур и органов власти.

"Функционал системы позволит в режиме реального времени мониторить каждый объект, оперативно привлекать все службы и ведомства к реагированию, вести реестр опасных мест, просматривать фотоотчеты по проведенной работе. На первоначальном этапе на карте будут отображены водоемы, заброшенные и недостроенные здания, железнодорожные переезды, мосты, электростанции и другие техногенные объекты. При необходимости реестр будет расширяться", - цитирует пресс-служба министра.