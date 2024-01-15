Frontex продолжит поддержку пограничников Финляндии на границе с Россией до лета

Продление срока поддержки поможет обеспечить готовность реагировать на любые изменения в ситуации на границе, отметил представитель Пограничной службы Финляндии Вилле Йоскитт

ХЕЛЬСИНКИ, 15 января. /ТАСС/. Персонал Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex) продолжит работу на финско-российской границе до лета. Об этом сообщил представитель Пограничной службы Финляндии Вилле Йоскитт.

По его словам, которые приводит телеканал MTV3, Финляндия попросила Frontex продолжить оказание помощи персоналом и оборудованием даже после того, как двухмесячный период поддержки подойдет к концу. "Frontex сообщило, что наша просьба, скорее всего, будет удовлетворена и персонал Frontex будет оказывать нам поддержку <...> до лета", - сказал Йоскитт.

По словам пограничника, продление срока поддержки поможет обеспечить готовность реагировать на любые изменения в ситуации на границе.

Ранее Frontex сообщило о планах отправки 50 сотрудников в Финляндию для усиления пограничного контроля с Россией.

По решению правительства Финляндии все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ были закрыты с 30 ноября по 14 декабря прошлого года. После этого два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря 2023 года по 11 февраля 2024 год.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.