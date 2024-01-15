Полиция Киева проверяет информацию об угрозах журналисту, разоблачавшему МО при Резникове

Его фамилия не раскрывается

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Киевская полиция начала проверку информации об угрозах журналисту, который в том числе занимался разоблачением махинаций чиновников Минобороны Украины при военных закупках в период, когда ведомством руководил Алексей Резников.

"Во время мониторинга в одной из социальных сетей полицейские обнаружили публикацию об угрозах одному из представителей медиа. Правоохранители зарегистрировали выявленную информацию в журнал единого учета заявлений и сообщений. По указанному факту проводится проверка", - говорится в сообщении на странице полиции в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Фамилия заявителя не раскрывается. При этом в понедельник журналист Юрий Николов, освещающий проблемы коррупции в стране и, в частности в украинском Минобороны, рассказал, что неизвестные пытались вломиться к нему в дом, запугивая родственников. "Вчера вечером мне и моим соседям устроили скандал. Какие-то чуваки ломились в дверь, кричали, чтобы я шел служить, обклеили дверь бумажками. Меня не было дома", - написал он в Facebook.

Николов связал инцидент с публикацией статьи о коррупции Резникова и его окружения. "Год назад Резников просил открыть дело о подрыве обороноспособности за мою статью о коррупции при военных закупках. В конце концов Резникова уволили, а меня не посадили", - подчеркнул журналист.

В прошлом году после ряда публикаций в прессе разгорелись коррупционные скандалы вокруг закупок Минобороны Украины. Согласно документам, приведенным рядом украинских СМИ, военное ведомство закупало продукты для военнослужащих по ценам в два-три раза выше, чем в киевских супермаркетах. После этого постов лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий. Им были предъявлены обвинения в растрате и хищениях. В августе Минобороны вновь оказалось в центре нового скандала с закупками зимних курток, которые не соответствовали заявленным параметрам.

В начале сентября на фоне многочисленных коррупционных скандалов в министерстве обороны был отправлен в отставку глава ведомства Резников. Назначенный на его место Рустем Умеров назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетных направлений своей работы. В середине сентября украинский кабмин уволил шестерых заместителей министра обороны, работавших при Резникове. В конце сентября и начале октября были назначены шесть новых заместителей главы Минобороны.