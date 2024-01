Компании Amazon грозит оборотный штраф за отсутствие филиала в России

Заседание по протоколам назначено на 17 января

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Компании Amazon и еще 10 иностранным юридическим лицам грозит оборотный штраф за административное правонарушение, связанное с отсутствием представительства в РФ. Об этом ТАСС сообщили в судебном участке мирового судьи номер 422, куда поступили материалы.

"В суд поступили протоколы об административном правонарушении, составленные по ч. 2 ст. Ст. 13.49 (осуществление иностранным юрлицом деятельности в интернете на территории РФ без размещения электронной формы для направления обращений российских граждан и организаций, либо без создания филиала, или открытия представительства, или учреждения российского юрлица) в отношении Amazon, HostGator.com LLC, Bluehost Inc., Kamatera Inc., Ionos Inc., Network Solutions LLC, DigitalOcean LLC, DreamHost LLC, GoDaddy.com LLC, WPEngine, Inc.", - сказали в суде. Там отметили, что заседание по протоколам назначено на 17 января. Согласно закону, по этой норме юрлицам грозит штраф в размере от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год.

Amazon неоднократно привлекали в России к административной ответственности за отказ удалить запрещенную информацию. Так, в октябре 2022 года ей был назначен штраф в 3 млн рублей за отказ удалить из одной из связанных с ней соцсетей репосты с запрещенного в РФ сайта Hydra, где содержится информация об изготовлении и продаже наркотиков. Также осенью 2022 года Amazon была оштрафована на 1 млн рублей за публикацию на своих ресурсах материалов с пропагандой суицида.