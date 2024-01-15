Суд в Петербурге отменил итоги выборов руководства отделения ВООПИиК

Истцами выступили 10 человек, в том числе бывший замглавы городского отделения ВООПИиК Александр Кононов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал недействительными итоги внеочередной конференции городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) в июне 2022 года, на которой было избрано нынешнее руководство отделения. Об этом сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд удовлетворил иск частично 12 января", - сказала представитель пресс-службы.

Как следует из карточки дела на сайте суда, заявление было зарегистрировано 1 июня 2023 года, истцами выступили 10 человек, в том числе бывший замглавы городского отделения ВООПИиК Александр Кононов, нынешний член президиума отделения Михаил Мильчик, а также бывшие члены организации Анна Капитонова и Борис Вишневский (депутат заксобрания Петербурга от партии "Яблоко").

В конце мая 2022 года стало известно, что отделение ВООПИиК в Петербурге было временно распущено решением центрального совета общества, а 29 июня состоялись выборы его нового руководства. 28 июня центральный совет ВООПИиК исключил из организации четырех петербургских членов - Вишневского, Капитонову, Кононова, а также бывшего депутата городского заксобрания Алексея Ковалева. В обосновании решения указывалось, что исключаемые своей деятельностью дискредитировали общество и наносили ему ущерб, а также препятствовали работе органов управления ВООПИиК.

В Санкт-Петербургском отделении ВООПИиК сообщили ТАСС, что с нынешним решением суда не согласны и считают его необоснованным. "Внеочередная конференция в июне 2022 года, на которой было избрано новое руководство, проводилась центральным советом ВООПИиК в полном соответствии с действующим уставом организации. Решение первой инстанции в законную силу не вступило и в обязательном порядке будет обжаловано нами в городском суде", - сообщили в пресс-службе отделения.

Там добавили, что отделение ведет деятельность в штатном режиме, все его руководящие органы продолжают работать, в частности в полном объеме реализуются проекты ВООПИиК.