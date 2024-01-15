Мэр Магадана заявил, что для молодежи в городе созданы условия для профессионального роста

Юрий Гришан добавил, что отток населения из города происходит преимущественно за счет людей старшего возраста

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Отток населения из Магадана происходит преимущественно за счет людей старшего возраста. Молодежи в городе меньше не становится, созданы условия для их профессионального роста, сообщил мэр Магадана Юрий Гришан на Всероссийском форуме "Малая родина - сила России" на ВДНХ.

"У нас структура населения меняется таким образом, что количество молодежи меньше не становится, даже больше [становится молодежи], детей рождается больше, в школу идет в первый класс детей больше, а вот люди более старшего поколения, которые уже отдали Северу все свои молодые годы, хотят погреться где-то в теплых краях, да, они действительно <…> переезжают", - сказал Гришан.

По его словам, в городе для молодежи созданы условия для профессионального роста. "Для молодежи есть сегодня возможность расти профессионально и очень быстро, потому что мало людей, отсутствие конкуренции, <…> зарплата высокая", - пояснил он.

Ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов на совещании по вопросам развития дальневосточных городов сообщал, что регион продолжает сталкиваться с проблемой оттока населения, несмотря на хорошую экологию и близость моря.

Всероссийский форум "Малая родина - сила России" проходит 15-16 января 2024 года в Москве. Планируется, что его участниками станут 7,5 тыс. представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Мероприятие проходит впервые по поручению президента РФ Владимира Путина. Организатор - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России.