В Вологодской области за неделю выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом на 47%

Зарегистрировано 10 429 случаев ОРВИ

ТАСС, 15 января. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился за минувшую неделю в Вологодской области на 47% - до 10,5 тыс. заболевших, что выше эпидемического порога на 42,1%, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Во всех возрастных группах населения отмечается рост количества заболевших по отношению к предыдущей неделе. Зарегистрировано 10 429 случаев ОРВИ, в том числе 167 случаев гриппа, что на 47% выше уровня прошлой недели и выше эпидемического порога по совокупному населению на 42,1%", - говорится в сообщении.

За прошедшую неделю зарегистрировано также 286 случаев COVID-19, в том числе 45 случаев среди детей - заболеваемость выросла в 2,5 раза. Всего на госпитализации находятся 268 человек с ОРВИ, гриппом и другими инфекциями, в том числе 190 детей. Кроме того, зафиксирован 301 случай внебольничной пневмонии, что выше предыдущей недели на 44,7%.

"Повышенный уровень заболеваемости наблюдается именно в тех группах, в которых мы и прогнозировали - это школьники и подростки старше 15 лет. При этом в возрастных группах от 0 до 6 лет ситуация с заболеваемостью стабильна. Кроме того, сейчас одновременно циркулируют возбудители COVID-19, гриппа и ОРВИ. Поэтому необходимо соблюдать меры специфической и неспецифической профилактики", - привела пресс-служба слова главного врача областного Центра профилактики инфекционных заболеваний Татьяны Кургановой.

Коечный фонд области для больных с ковидом насчитывает на сегодня 215 коек. Инфекционные отделения районных больниц и областных учреждений работают в штатном режиме.