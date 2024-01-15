В Ингушетии создали сеть центров социального обслуживания пожилых людей

Система долговременного ухода создается по федеральному проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография"

МАГАС, 15 января. /ТАСС/. Сеть координационных центров социального обслуживания пожилых людей и инвалидов открыли в Ингушетии. В систему долговременного ухода вошли семь центров, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства республики.

"В Ингушетии открыли координационные центры социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в ряде муниципальных образований. <…> В 2023 году региону выделена субсидия в размере 27,6 млн рублей из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств по созданию системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании", - говорится в сообщении.

Система долговременного ухода создается по федеральному проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". В республике создали региональный координационный центр в Магасе и шесть территориальных координационных центров.

"В каждом населенном пункте есть пожилые одинокие люди, нуждающиеся в посторонней помощи и уходе. У нас, конечно, таких людей не оставляют без внимания соседи, родственники. Но им также необходима специализированная помощь", - цитирует пресс-служба главу региона Махмуда-Али Калиматова.

Обучение по профильной программе в регионе прошли 59 специалистов. Система долговременного ухода предполагает также создание пункта проката технических средств реабилитации для людей пожилого возраста и инвалидов. По данным регионального правительства, на постоянном учете в отделениях социального обслуживания в Ингушетии состоят более 700 человек с инвалидностью от первой до третьей группы.