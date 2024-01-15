Муниципальный форум на ВДНХ помог мэрам городов России обменяться практиками

Как отметили участники форума, вопросы привлечения молодежи на муниципальную службу и подготовки кадров имеют большое значение

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мэры городов и главы муниципалитетов смогли обменяться лучшими практиками в сферах наставничества, подготовки кадров, благоустройства на форуме "Малая родина - сила России" на ВДНХ, сообщили они журналистам. Как отмечалось на мероприятиях форума, большое значение имеют образование, подготовка и повышение квалификации региональных команд.

В этом году по поручению президента РФ Владимира Путина в РАНХиГС запущена программа дополнительного образования "Школа мэра" для муниципальных служащих.

"Сегодня муниципальная и региональная власть - это в целом публичная власть, и люди нас уже давно не делят, потому что мы не можем не работать вместе, как единый механизм. <…> Вопрос преемственности и вопрос быстрого вхождения новых людей на муниципальную службу - он очень важен", - сказал мэр Магадана Юрий Гришан, пояснив, что на форуме был презентован проект "День дублера", позволяющий привлечь молодежь к решению социально-экономических проблем города.

Мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова в свою очередь отметила, что "для муниципального сообщества России сейчас начался новый этап развития". "Мы вместе со спикерами рассказывали сегодня, в чем наша сила традиций, о развитии образования, о том, что сегодня забота, сострадание и чувство чужой боли и горя в нашей крови, крови российских людей. Муниципалитеты представляют простые люди нашей страны, совершенно неравнодушные к проблемам населения. Мне кажется, что именно это толкает нас на работу в составе органов местного самоуправления, и мы работаем сегодня одной большой командой для людей, рядом с людьми и ради людей", - отметила она.

Как отмечают участники форума, вопросы привлечения молодежи на муниципальную службу и подготовки кадров имеют большое значение. "Ежедневно мы сталкиваемся с проблемами и решаем их: проблемы территорий, освещения, строительства социальных объектов, некачественных проектов. Надо не бояться, а браться и делать. Все возможно благодаря слаженным командам. <…> Это [прохождение обучения в различных форматах] большой процесс самоутверждения, самообразования, самовоспитания", - считает мэр Краснодара Евгений Наумов.

О форуме

Всероссийский форум "Малая родина - сила России" проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия" 15-16 января в Москве. Ожидается, что его участниками станут 7,5 тыс. представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны. Мероприятие проходит впервые по поручению президента РФ Владимира Путина. Организатор - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке администрации президента России.