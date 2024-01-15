Министра обороны США выписали из больницы

Ллойда Остина госпитализировали 1 января

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин, госпитализированный 1 января в Национальный медицинский центр Уолтера Рида (штат Мэриленд), выписан из больницы. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Пентагона.

Как следует из документа, Остин был выписан в понедельник. "Министр по-прежнему восстанавливается и, согласно указанию врачей, некоторое время будет исполнять свои обязанности дистанционно, до полного возвращения в Пентагон", - отмечается в заявлении. В Пентагоне подчеркнули, что у Остина имеется полный доступ к защищенным каналам связи.

По словам врачей, которые приводятся в заявлении американского оборонного ведомства, лечение рака простаты, выявленного у Остина в декабре 2023 года, прошло успешно, "прогноз его восстановления отличный". На данный момент дополнительного лечения не требуется. "Ожидается, что министр полностью восстановится", - заявили медики, отметив, что составили для главы Пентагона план восстановления и визитов для осмотра.

Остин вечером 1 января был госпитализирован в центр Уолтера Рида, а 2 января некоторые его полномочия были переданы его заместителю Кэтлин Хикс. В опубликованном 9 января заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и прооперировали. Специалисты сообщали, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом.

Члены Конгресса США ранее потребовали от Остина пояснить, почему Пентагон не сообщил своевременно общественности и властям о его госпитализации. Аппарат генерального инспектора американского военного ведомства, в свою очередь, сообщил, что начнет проверку обстоятельств госпитализации главы Пентагона в январе.