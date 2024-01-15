В Дагестане две школы ушли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Всего в республике за вторую неделю нового года зарегистрировано 2 719 случаев ОРВИ

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Две школы в Дагестане приостановили образовательный процесс и ушли на карантин в связи с ростом числа заражений острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом среди учеников. За последнюю неделю заболеваемость в республике выросла на 11%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В Дагестане выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ на 11% по сравнению со значениями предыдущей недели. <…> На карантин из-за распространения ОРВИ и гриппа в республике закрыто две школы в Буйнакске и Буйнакском районе", - говорится в сообщении.

Всего в республике за вторую неделю нового года зарегистрировано 2 719 случаев ОРВИ.

Отмечается, что в структуре выделяемых вирусов в республике постепенно увеличивается доля вирусов гриппа, на которые приходится 94%.