Индия впервые включит фарси в число изучаемых в школах классических языков

Классическими признаны древние языки, имеющие важное, оригинальное и самобытное литературное наследие

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 января. /ТАСС/. Индия впервые намерена включить фарси в число так называемых классических языков в рамках Новой политики в области образования. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар в Тегеране на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Глава индийского МИД назвал сильной стороной отношений двух стран "контакты между людьми". "Позвольте сообщить вам всем, что правительство Индии решило включить фарси в число девяти классических языков Индии в нашей Новой политике в области образования", - сказал Джайшанкар.

Классическими признаны древние языки, имеющие важное, оригинальное и самобытное литературное наследие. В Индии официально такими считаются шесть языков: тамильский, санскрит, каннада, телугу, малаялам, ория.

Готовящаяся в стране Новая политика в области образования предусматривает расширение этого списка за счет фарси, пали и различных вариантов пракрита. Преподаваться будут и более ранние формы этих языков. Их станут широко изучать в школах как дополнительные предметы, "чтобы гарантировать, что эти языки и созданная на них литература будут оставаться живыми и энергичными".