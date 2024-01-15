Более 70 млн рублей из бюджета Заполярья направят на сферу ЖКХ Запорожья в 2024 году

Средства будут выделены из резервного фонда Мурманской области

МУРМАНСК, 15 января. /ТАСС/. Власти Мурманской области направят более 70 млн рублей на обеспечение бесперебойного обслуживания и ресурсоснабжения социально-значимых объектов и объектов ЖКХ подшефного Приморского района Запорожской области в 2024 году. Об этом говорится в постановлении губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, опубликованном на сайте электронного бюллетеня регионального правительства.

"Правительство Мурманской области постановляет выделить 72,4 млн рублей на проведение мероприятий по организации работы по подготовке и прохождению осенне-зимнего периода, в том числе школ и дошкольных образовательных учреждений, а также по бесперебойному функционированию централизованных систем горячего и холодного водоснабжения", - говорится в документе.

Отмечается, что поддержка будет оказана в рамках "соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области в 2024 году". Средства будут выделены из резервного фонда Мурманской области, оператором назначено региональное министерство энергетики и ЖКХ.

В 2023 году между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области было заключено соглашение о сотрудничестве. Благодаря специалистам из Заполярья Приморск был обеспечен бесперебойным водоснабжением, также в городе начался ремонт здания для МФЦ и дома культуры, ремонтируются школы Приморского района, оказывается помощь в сфере здравоохранения. Около 200 детей из Приморского района Запорожской области были отправлены на летний отдых в детские оздоровительные лагеря Крыма.