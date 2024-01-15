В Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в два раза за неделю

В общей заболеваемости респираторными инфекциями доля гриппа составляет 2,7%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Петербурге в два раза за неделю. Об этом сообщила пресс-служба городского управления Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

"На второй календарной неделе 2024 (с 08.01.2024 по 14.01.2024) в сравнении с предыдущей первой неделей показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению увеличился в два раза, зарегистрировано превышение недельного эпидпорога", - говорится в сообщении.

Уточняется, что преобладают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы. В общей заболеваемости респираторными инфекциями доля гриппа составляет 2,7%.

Ранее заместитель начальника эпидемиологического отдела управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Оксана Самарина сообщила, что после временного подъема заболеваемость ОРВИ, гриппом на праздниках стабилизировалась.