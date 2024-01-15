В кабмине поддержали проект о конфискации имущества за фейки об армии России

Авторами инициативы являются вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности дала положительный отзыв на законопроект, которым предлагается ввести в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Копия проекта отзыва есть в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - сказано в документе.

Среди авторов инициативы указаны вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В проекте отзыва поясняется, что законопроектом предлагается внести изменение в ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества), "предусматривающее расширение перечня преступлений, по которым возможна конфискация имущества, за счет включения в него деяний, совершенных из корыстных побуждений (статьи 207.3 и 280.4 кодекса)".

"Законопроектом предлагается дополнить часть вторую статьи 280.4 Уголовного кодекса Российской Федерации квалифицирующими признаками, предусматривающими повышенные меры ответственности за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, совершенные из корыстных побуждений или по найму, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. При этом к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, предлагается отнести все преступления диверсионной направленности", - указано в документе.

В ст. 48 УК РФ (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград) предлагается внести изменение, предусматривающее возможность применения данного вида наказания за совершение ряда преступлений средней тяжести, направленных против безопасности РФ, говорится в проекте отзыва.