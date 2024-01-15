Суд запретил объявления о наборе на стройку только славян

В настоящее время все объявления отредактированы в соответствии с новыми требованиями суда, дискриминирующая информация из них удалена

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы запретил объявления, опубликованные в социальной сети "ВКонтакте" о наборе на стройку исключительно славян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Столичный суд вынес три решения, признающие публикации, размещенные в социальной сети "ВКонтакте" о вакансиях, открытых только славянам, запрещенными к распространению. Дорогомиловский районный суд города Москвы удовлетворил административные исковые заявления и признал информацию, размещенную на странице сайта сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации", - сказали в пресс-службе суда. В этих объявлениях были размещены вакансии о работе на стройках и в магазинах, при этом там указывалось, что работодатель планирует брать на работу только славян.

Как установлено судом, в этих объявлениях выявлена дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку. В настоящее время все объявления отредактированы в соответствии с новыми требованиями суда, дискриминирующая информация из них удалена.