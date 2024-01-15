Российский аналог "Википедии" вышел из бета-тестирования

В полной версии с технологическими обновлениями платформа заработает в течение 2024 года

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Энциклопедия "Рувики", российский аналог "Википедии", официально вышла из бета-тестирования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе энциклопедии.

"15 января площадка вышла из бета-тестирования, плашка об этом снята", - говорится в сообщении.

Плашка "Сейчас "Рувики" в бета-версии. Пожалуйста, напишите нам, если заметите ошибки" исчезла с сайта, убедился корреспондент ТАСС.

Как ранее сообщали в пресс-службе "Рувики", в полной версии с технологическими обновлениями платформа заработает в течение 2024 года. В частности на ресурсе появятся персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, обновленный личный кабинет пользователя, видео и подкасты.

Портал "Рувики" заработал в июне 2023 года.