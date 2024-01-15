В Махачкале выявили крупную майнинг-ферму

Специалисты устанавливают стоимость изъятой техники и общий объем незаконно потребленной электроэнергии

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы совместно с сотрудниками "Россети Северный Кавказ" обнаружили в Махачкале крупную майнинг-ферму. Изъято 250 аппаратов, сообщили ТАСС в пресс-службе "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго".

"В результате проведенного накануне рейда дагестанские энергетики совместно с правоохранительными органами в Кировском районе Махачкалы обнаружили крупную майнинг-ферму. Масштаб криптофермы: 250 аппаратов по 3,5 кВА каждый", - сказал собеседник агентства. По его словам, из-за собственника майнинг-фермы без качественного электроснабжения остались более 350 хозяйств.

"Из-за одного индивидуального предпринимателя потери в сети составляли около 70%, что отражалось на электроснабжении почти полутора тысяч жителей (368 хозяйств) и десяти коммерческих объектов", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время специалисты устанавливают стоимость изъятой техники и общий объем незаконно потребленной электроэнергии. "Вся необходимая документация у следственных органов для проведения последующих процессуальных действий", - заключили в компании.

Ранее в Дагестане владельцев майнинг-ферм попросили отключить оборудование из-за перегрузок.