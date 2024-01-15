В Башкирии и Оренбуржье ограничили движение на федеральных трассах

Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями

ТАСС, 15 января. Движение на федеральных трассах, проходящих через Башкирию и Оренбургскую область, ограничили из-за непогоды. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Башкирии и Оренбургской области.

"[Ограничения] введены для всех видов транспорта на трассе М-5 "Урал" с 1194-го по 1370-й км (на территории Башкортостана от города Октябрьский до деревни Восточное Буздякского района). Для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта - на трасах: М-7 "Волга", Р-240 Уфа - Оренбург", - говорится в сообщении башкирского управления МЧС. Отмечается также, что ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями: сильный ветер, низовая метель и ограничение видимости.

По данным ведомства, на трассе М-7 "Волга" движение ограничено с 1169-го по 1331-й км (от деревни Исаметово Илишевского района до деревни Вавилово Уфимского района), на трассе Р-240 Уфа - Оренбург, Западный обход Уфы с 0-го по 27-й км (от Авдона до Подымалово Уфимского района). Также ограничение введено на автодорогах Белебей - Николаевка - Туймазы - Бакалы с 15-го по 78-й км (Белебеевский и Туймазинский районы), Октябрьский - Ермекеево с 0-го по 23-й км (Туймазинский и Ермекеевский районы), Октябрьский - Туймазы с 9-го по 17-й км (Туймазинский район), Московка - Япрыково - Туймазы с 2-го по 18-й км (Туймазинский район) и Шаран - Тюменяк с 15-го по 20-й км (Туймазинский район).

Помимо этого, по данным ГУ МЧС по Оренбургской области, с 21:20 (19:20 мск) из-за сильной метели и ограниченной видимости закрыто движение на участке с 146-го км (село Староалександровка) по 176-й км (город Бузулук) федеральной трассы М-5 "Урал". Кроме того, в регионе с 21:30 (19:30 мск) временно ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участках федеральный трасс М-7 "Волга" Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа от границы с Республикой Татарстан до Уфы и Р-240 Уфа - Оренбург, Западный обход Уфы от Жукова до Подымалова.