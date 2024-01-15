В АТОР заявили об отсутствии отмен на Маврикий из-за циклона "Белал"

Туроператоры пока не получали жалоб от туристов, сообщили в ассоциации

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Циклон "Белал" не повлиял на отдых российских туристов на Маврикии, отмен бронирований туров нет. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Циклон "Белал" в Индийском океане <…> пока не оказал существенного влияния на отдых российских туристов на этом тропическом острове: клиенты туроператоров находятся в отелях, в безопасности. Туроператоры пока не получают жалоб от туристов на Маврикии. Отмен бронирований тоже нет", - рассказали в ассоциации.

Ранее газета Le Mauricien сообщила, что набережная столицы Маврикия Порт-Луи оказалась затоплена в результате обрушившегося циклона "Белал". Метеорологическая служба Маврикия накануне объявила повышенный уровень опасности из-за приближения циклона, который уже вызвал разрушения на соседнем острове Реюньон, где жертвой стихии стал один человек.