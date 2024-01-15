Программы модернизации коммунальной инфраструктуры утвердили 65 регионов

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил, что сейчас ведется активная подготовка проектно-сметной документации

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Больше половины регионов России - 65 из 89 - утвердили программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Об этом в эфире Первого канала сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Активно с каждым губернатором обсуждаем программу модернизации коммунальной инфраструктуры, потому что у нас есть износ очень высокий инженерных сетей. 65 регионов уже утвердили свои программы", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что сейчас ведется активная подготовка проектно-сметной документации. "До конца финансового года мы думаем, что утвердим программы во всех регионах", - добавил Хуснуллин.

Ранее 15 января вице-премьер сообщил на панельной дискуссии "Сила в развитии" в рамках всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России" на ВДНХ, что, по его мнению, сфера ЖКХ могла бы развиваться по примеру строительной. При этом он добавил, что необходимо усилить работу по погашению задолженности перед предприятиями ЖКХ со стороны организаций и населения.