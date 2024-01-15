В России планируют сформировать доверенную базу геолокации IP-адресов

Нововведение будет направлено на защиту отечественных интернет-ресурсов от DDoS-атак

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Роскомнадзор разработал проект приказа для создания доверенной базы данных геолокации IP-адресов в России, которая будет способствовать эффективной защите отечественных интернет-ресурсов от DDoS-атак. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных актов.

Документ вносит изменения в действующий приказ Роскомнадзора от 31 июля 2019 года № 221, его общественное обсуждение началось 15 января и завершится 2 февраля.

"Целью приказа является сбор информации о страновой (географической) принадлежности IP-сетей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Приказ должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года и действовать до 1 сентября 2028 года.

Согласно пояснительной записке, предлагается дополнить перечень информации, которую представляют в Роскомнадзор операторы связи, собственники или иные владельцы технологических сетей связи, организаторы распространения информации в интернете, а также иные лица, имеющие уникальный идентификатор совокупности средств связи и иных технических средств в интернете, информацией об используемых ими сетевых адресах, местоположении использования диапазона сетевых адресов в соответствии с информацией, содержащейся в государственном адресном реестре, или в виде географических координат и информацией о цели использования диапазона этих адресов.

"На основе предоставляемых данных будет сформирована доверенная база данных геолокации IP-адресов в России. База данных будет регулярно обновляться, операторы связи и владельцы ресурсов смогут использовать ее для автоматизированного создания корректных списков доступа, ее создание позволит привести цифровую границу государства в соответствие с физическими границами Российской Федерации. Граждане России получат доступ к государственным, банковским и другим важным ресурсам в любой точке страны", - сообщается в пояснительной записке.

Также предлагается ввести обязанность предоставления дополнительной информации об узлах связи "для полноценного анализа информации о сетях связи и определения значимости узлов связи в сети оператора связи, критичность выхода из строя которых может повлиять на устойчивость, целостность и функционирование сети связи общего пользования".

Зачем нужна доверенная база данных

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, с 2022 года кратно увеличилось количество и интенсивность DDoS-атак на государственные ресурсы РФ, а сами атаки стали приводить к продолжительному затруднению работы или даже недоступности государственных и иных социально значимых информационных ресурсов, что негативно влияет на общество и бизнес. При этом атаки в основном идут из-за рубежа, поэтому для быстрой настройки защиты от DDoS-атак из отдельных стран операторы связи и владельцы интернет-ресурсов формируют списки доступа на основе данных о страновой принадлежности сетей. "Информация о страновой принадлежности сетей берется, как правило, из общедоступных международных информационных сервисов. В ряде случаев устанавливается некорректный признак страновой принадлежности, что приводит к блокировкам доступа к интернет-ресурсам для легитимных пользователей", - отмечают составители документа.

Ранее директор подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Сергей Хуторцев в ходе форума "Спектр" сообщил, что в начале 2024 года в России появится информационная система, которая будет содержать доверенную базу данных геолокации IP-адресов. Как отмечал Хуторцев, сейчас наибольшей популярностью пользуются зарубежные источники данных о географической принадлежности сетевых адресов, однако там зачастую находятся некорректные данные об отдельных регионах РФ. В связи с этим только за первые девять месяцев 2023 года Роскомнадзор зафиксировал более 400 обращений от жителей новых регионов и отдельных регионов РФ, которые не могли получить доступ к российским сервисам из-за некорректных баз данных географической принадлежности IP-адресов.