Вильфанд прогнозирует сильные колебания температуры в Москве

Как считает научный руководитель Гидрометцентра, это связано с перемещением теплых воздушных масс со Средиземного моря и Южной Атлантики

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Температура в Москве в предстоящие дни будет колебаться под действием циклона. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве ожидаются очень сильные колебания температуры. Это связано с тем, что циклон, центр которого находится сейчас далеко к северо-западу от Москвы, в районе Прибалтики, переносит теплые воздушные массы со Средиземного моря и Южной Атлантики", - сказал он.

По словам метеоролога, дневная температура в Москве 16 января будет от минус 3 градусов до минус 1 градуса с возможным повышением до нуля, в Московской области - от минус 5 градусов до нуля. Кроме того, ожидается небольшой снег, местами - умеренный.

"Со среды ситуация резко изменится. Циклон с северо-запада по северным районам будет перемещаться на северо-восток. И Москва уже будет находиться в потоках не юго-западных, а северо-западных", - подчеркнул Вильфанд, отметив, что в ночное и в дневное время температура в Москве опустится до 8-10 градусов ниже нуля, а по области - до минус 12 градусов.

В ночь на 18 января температура продолжит понижаться до минус 16-18 градусов в Москве и до минус 21 градуса по области. "А вот уже днем к Москве будет приближаться восточная периферия очередного циклона, начнется повышение температуры. Во второй половине дня потеплеет до минус 2-4 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, в ночь на 19 января столбики термометров будут находиться на уровне 3-5 градусов ниже нуля, а днем потеплеет до плюс 1 градуса. "В ночь на субботу произойдет резкое понижение до минус 10-15 градусов, днем будет минус 6-11 градусов, что на 4 градуса ниже нормы", - добавил он.