На Камчатке с начала года температура воздуха установилась на 11-16 градусов ниже нормы

Как считают в региональном гидрометцентре, на погоду повлиял Азиатский антициклон

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 января. /ТАСС/. Необычайно морозным выдалась первая декада января на Камчатке, температура воздуха на севере края установилась на отметке на 11-16 градусов ниже климатической нормы, сообщили ТАСС в Камчатгидрометценре.

"С начала января на погоду на Камчатке и Чукотке влиял Азиатский антициклон, который "не подпускал" к берегам Камчатки циклоны и потепление. В этот период средняя температура воздуха в северных районах края была на 11-16 градусов холоднее климатической нормы", - сообщили в Камчатгидромете.

Там добавили, что температура воздуха в центральных и северных районах края опускалась до отметки в 43 градуса, но это не является температурным рекордом. В настоящий момент синоптики прогнозируют подход циклона в южные районы края, который принесет долгожданное потепление. Вместе с тем ледовая обстановка в Авачинской губе все еще остается сложной для навигации, военные ледоколы обкалывают лед для обеспечения безопасности судоходства.