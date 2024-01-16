Приложение "Госуслуги" перестало открываться на смартфонах с платформой iOS

На устройствах с Android сервис в основном работает, однако временами также отмечается сбой

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Приложение "Госуслуги" перестало открываться на смартфонах с операционной системой iOS, на платформе Android по большей мере портал открывается, сообщил корреспондент ТАСС.

При попытке зайти в приложение со смартфона с платформой iOS всплывает сообщение "Неизвестная ошибка с сервера" или "По техническим причинам портал временно недоступен. Приносим извинения за неудобства".

На смартфонах с платформой Android приложение в основном работает, однако временами также отмечается сбой, сопровождающийся сообщением "Проводятся технические работы. Попробуйте зайти позже".

Сайт "Госуслуг" открывается, но при попытке зайти в учетную запись выдает аналогичную ошибку.