Белорусские школьники будут учиться переводить допросы англоговорящих пленных

Предполагается, что, усвоив программу, учащиеся будут знать военную терминологию и аббревиатуры, "общие сведения о вооруженных силах Великобритании и США и их вооружение, классификацию военно-топографических карт"

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Учащиеся старших классов белорусских школ будут факультативно изучать военный перевод и структуру вооруженных сил США и Великобритании, в том числе научатся переводить допросы пленных. Соответствующее постановление министерства образования республики опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

"Утвердить <...> учебную программу факультативных занятий "Военный перевод" по учебному предмету "Иностранный язык" (английский) для 10-11-х классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания", - говорится в документе.

В рамках программы, рассчитанной на 69 учебных часов, "рекомендуется использовать устные и письменные виды работ", среди которых "перевод с листа иностранного текста или передача его содержания, двусторонний перевод беседы, допроса, опроса, расшифровка аббревиатур, передача содержания схем военного характера, письменный перевод военных и военно-технических текстов с английского языка на русский".

"В результате освоения настоящей учебной программы учащиеся должны знать военную терминологию и аббревиатуры, <...> общие сведения о вооруженных силах Великобритании и США и их вооружение, классификацию военно-топографических карт, уметь <...> читать содержание боевых документов и передавать их суть на русском языке, переводить с английского языка на русский военные и военно-технические тексты или передавать их содержание на русском языке, осуществлять двусторонний перевод беседы или допроса военнопленного (опрос местного жителя), определять по знакам различия военнослужащих вооруженных сил США и Великобритании, их принадлежность к званиям и категориям", - указано в учебной программе факультатива.

Постановление, которое было подписано министром образования Белоруссии Андреем Иванцом 29 сентября 2023 года, вступает в силу после официального опубликования.