На Камчатке в 2024 году создадут четыре территориальных общественных самоуправления

Объединения будут реализованы в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 января. /ТАСС/. Четыре новых территориальных общественных самоуправления (ТОС) создадут на Камчатке в 2024 году в рамках губернаторского проекта "Решаем вместе". До 2023 года в крае таких объединений не было, сообщили ТАСС в краевом министерстве по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа.

"До 2023 года в Камчатском крае не было ни одного ТОСа, в 2024 году запланирована реализация четырех проектов по созданию территориальных общественных самоуправлений. Это форма самоорганизации граждан по месту жительства для реализации их инициатив. Сегодня жители края понимают, что это хорошая форма для возможности благоустройства своих территорий", - сообщили в профильном министерстве.

Там уточнили, что в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе" из бюджета края выделено порядка 20 млн рублей на создание такие объединений в разных муниципалитетах края.