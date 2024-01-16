В Якутске из-за морозов некоторых школьников освободили от очного обучения

Речь идет об учениках 1-5-х классов

ЯКУТСК, 16 января. /ТАСС/. Учащиеся 1-5-х классов в Якутске освобождены от очного посещения занятий из-за низких температур, сообщается в Telegram-канале городского управления образования.

"16 января 2024 года. Актированный день для обучающихся 1-5-х классов", - говорится в сообщении. С 9 января, кроме 15 января, ученики 1-5-х классов из-за морозов остаются дома и находятся на дистанционном обучении.

По данным Якутского гидрометцентра, по состоянию на 06:00 (00:00 мск) температура в городе опустилась до минус 45 градусов. Присутствует ветер 1 м/с. Днем температура воздуха повысится до минус 35-37 градусов.