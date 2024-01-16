На Сахалине после циклона возобновили движение на всех автодорогах

Видимость на некоторых трассах составляла от 30 м до полного ее отсутствия

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 января. /ТАСС/. Ограничения по всем автодорогам Сахалина, установленные для личного транспорта и пассажирских автобусов из-за циклона, снято во вторник после улучшения погодных условий, сообщили журналистам в пресс-службе агентства по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области.

"Все ограничения по дорогам сняты", - рассказали в агентстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 января на юге Сахалина началась метель. Школьников на юге острова перевели на дистанционное обучение, аэропорт Южно-Сахалинска не принимал и не выпускал рейсы. Из-за погоды в понедельник было нарушено пассажирское сообщение между областным центром и восемью городскими округами. Помимо этого, было ограничено движение для всех видов транспорта по некоторым автодорогам, видимость там составляла от 30 м до полного ее отсутствия.

Сейчас на Сахалине спокойная погода без осадков и ветра, отмечается понижение температуры воздуха - минус 11-15 градусов в дневное время.