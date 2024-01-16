Синоптик предупредил о низком атмосферном давлении в ближайшие дни в Москве

Показатель составит от 730 до 740 мм ртутного столба

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Низкое атмосферное давление с колебаниями от 730 до 740 мм ртутного столба прогнозируется в Москве в течение всей рабочей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение всей рабочей недели будет достаточно низкое давление. Оно будет колебаться от очень низких значений до просто низких: от 730 до 740 мм ртутного столба", - сказал он.

Вильфанд отметил, что низкое атмосферное давление связано с циклоном. Из-за низкого давления в течение всей недели будет облачно, добавил синоптик.