На Камчатке открыли первый в регионе штаб поддержки общественных инициатив

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 января. /ТАСС/. Штаб общественной поддержки открылся на Камчатке, где каждый житель края может воплотить в жизнь свои проекты и мероприятия. В день открытия штаба гости праздника провели ряд мастер-классов по поддержке участников СВО, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Очень рад, что у нас в городе такое новое пространство открылось - место, которое будет открыто для каждого, кто приходит с добрыми инициативами и помыслами и кто хочет внести вклад в те задачи, которые стоят перед нами. Мы объединяемся, особенно крепко, когда нам непросто, когда перед нами встают вызовы. Мы все помним, какой большой вклад внесли именно общественники, волонтеры в борьбу с коронавирусной инфекцией. Сейчас мы все сплачиваемся перед главным вызовом - это поддержка тех наших граждан, жителей Камчатки, жителей всей страны, которые защищают наши интересы на специальной военной операции", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

Уточняется, что в день открытия в штабе работали три площадки, на которых представители различных молодежных и волонтерских организаций и объединений провели мастер-класс по изготовлению окопных свечей, вязанию теплых вещей, а также встречу с участниками специальной военной операции. Подобная площадка на Камчатке открыта впервые.