Во Владивостоке сообщили о необходимости 21 нового детсада для расширения города

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Строительство новых жилых районов во Владивостоке, предусмотренное мастер-планом развития города до 2030 года, потребует строительства или приобретения новых помещений для 21 детского сада, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Ранее правительство РФ утвердило и опубликовало долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Владивостокской городской агломерации на период до 2030 года. Он, в частности, предполагает строительство зданий или выкуп помещений дошкольных образовательных организаций.

"Согласно плану развития города до 2030 года, в городе должен появиться 21 новый детский сад. Это учреждения, которые потребуются с учетом появления новых районов, расширением застройки жилых домов. При этом в действующие сады сейчас очереди нет", - рассказали в пресс-службе.

Всего на строительство и приобретение детсадов планируется свыше 15 млрд рублей, большей частью из федерального бюджета. По данным мэрии, в городе сегодня действует 122 детских сада, которые посещают 27 тыс. воспитанников.

Решение о масштабной реновации городов Дальнего Востока было принято президентом РФ Владимиром Путиным. По его поручению ведется разработка мастер-планов для 25 из 66 городов Дальневосточного федерального округа. В список вошли все столицы дальневосточных субъектов, а также города с численностью населения более 50 тыс. человек.