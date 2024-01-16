В Приморье компенсации за нападения тигров составили 28 тыс. тонн кормов за год

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Объем компенсаций за утраченных в результате нападения тигров животных в Приморском крае за прошлый год составил почти 28 тыс. тонн различных кормов, а также 28 живых коров, собак, лошадей и оленей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе центра "Амурский тигр", который занимается компенсацией вреда населению.

На Дальнем Востоке создана система разрешения конфликтов между крупными хищниками и человеком, в рамках которой тигра, который может угрожать людям, отлавливают, проверяют его состояние и либо выпускают в безопасном месте, либо оставляют в неволе. Людям, у которых тигры съели домашних животных, выдается компенсация.

"В Приморском крае по 46 конфликтным ситуациям компенсация осуществлена. Компенсировано 4 коровы, 11 собак, 11 лошадей, 2 оленя. В виде корма для животных в качестве компенсации передано 285 кг корма для собак, 5925 кг комбикорма, 4886 кг овса, 10 080 кг кукурузы, 6875 кг пшеницы", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, еще две собаки, две коровы и 2 800 кг зерновой смеси передано жителям Хабаровского края, также потерявшим скот от нападений тигров. Жителям Еврейской автономной области передано в качестве компенсации 10 баранов.

Самый крупный вид тигров - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников. Прошедшей и текущей зимой появлялось особенно много сообщений о тиграх, выходящих к населенным пунктам в Приморском крае.