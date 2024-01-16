Пассажиропоток на поездах Дальневосточной магистрали в 2023 году увеличился на 11%

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Пассажиропоток Дальневосточной железной дороги увеличился на 11,2% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Со станций Дальневосточной магистрали отправили более 11,1 млн человек в прошлом году, что на 11,2% больше, чем за 2022 год. Из них: в пригородном сообщении - 7 млн человек (+10,6%); в дальнем сообщении - 4 млн человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

Специалисты добавили, что в декабре отправили более 835 тыс. пассажиров (+1,5%). Из них в пригородных поездах - 510 тыс. человек, в поездах дальнего следования - более 325 тыс. человек.