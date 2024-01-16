В Приморье решили отловить тигра, убивающего собак в трех поселках региона

ВЛАДИВОСТОК, 16 января. /ТАСС/. Специалисты приняли решение отловить амурского тигра, нападающего на собак в поселках Рисовое, Тихоречное и Новотроицкое в Приморском крае, сообщил ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

На Дальнем Востоке создана система разрешения конфликтов между крупными хищниками и человеком, в рамках которой тигра, который может угрожать людям, отлавливают, проверяют его состояние и либо выпускают в безопасном месте, либо оставляют в неволе. При этом прошедшей и нынешней зимой появлялось особенно много сообщений о тиграх, выходящих к населенным пунктам.

"В окрестностях поселков Рисовое, Тихоречное и Новотроицкое обитает молодая особь амурского тигра. Характер следов и то, что в последний раз животное не смогло даже нанести повреждений собаке, говорит о том, что у этого молодого тигра есть проблемы с охотой, травмы или заболевания", - рассказал Арамилев.

Так, с последней декады декабря тигр задавил двух собак в Рисовом, хотя есть не стал. По мнению специалистов, его удалось спугнуть людям. В поселке Тихоречное тигр напал на собаку в поле на окраине поселка и утащил в лес. В Новотроицком он съел двух собак. Последним стал случай, когда охота на собаку окончилась неудачно.

"Для недопущения рецидивов и конфликтных ситуаций принято решение об отлове и транслокации хищника. Разрешение получено, думаю, что в ближайшее время животное будет отловлено", - пояснил директор центра.

Самый крупный вид тигров - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.