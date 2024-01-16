В Бурятии в 2023 году заключили более 2 тыс. соцконтрактов

Самым востребованием направлением стало открытие собственного дела

УЛАН-УДЭ, 16 января. /ТАСС/. Почти половина участников программы "Социальный контракт" из Бурятии выбрала в прошлом году открытие собственного дела. Об этом сообщила ТАСС министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.

"Самым востребованным направлением соцконтракта остается предпринимательская деятельность, это направление выбрали 804 человека. На втором месте по популярности - "поиск работы": помощью для трудоустройства воспользовались 663 человека", - сообщила Быкова.

Кроме того, 288 человек предпочли направить полученные от государства деньги на развитие личного подсобного хозяйства, 41 - на обеспечение пожарной безопасности, 243 - на иные мероприятия. Всего в прошлом году участниками программы в Бурятии стали 2 039 человек, они в целом получили 411,8 млн рублей господдержки. В 2022 году сумма составляла 408 млн рублей, ее распределили между 2 478 участниками. В 2024 году для реализации программы в Бурятии предусмотрено 378,6 млн рублей.

Министр напомнила, что с этого года те, кто пожелает на средства соцконтракта открыть свое дело, должен будет пройти обязательное тестирование для определения уровня предпринимательских компетенций. "Тестирование проводится совместно со специалистами органа соцзащиты после вынесения положительного решения о предоставлении государственной социальной помощи, - отметила Быкова. - Если кто-то не пройдет тестирование, то для них последует бесплатное обучение основам предпринимательства. Мы заинтересованы в том, чтобы участники были готовы к вызовам бизнеса, времени и обладали необходимыми навыками для успешного старта".

О социальном контракте

Социальный контракт - механизм государственной социальной помощи, направленный, прежде всего, на поддержку нуждающихся семей и граждан. С помощью социального контракта можно найти работу, открыть свое дело, развивать личное подсобное хозяйство, преодолеть трудную жизненную ситуацию.

В 2019 году президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил ввести механизм социальных контрактов для бедных россиян и поручил правительству РФ с 2020 года на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам федерации, которые активно внедряют практику социального контракта.