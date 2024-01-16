В Сахалинской области в 2023 году газифицировали почти 2,2 тыс. домов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 января. /ТАСС/. Почти 2,2 тыс. домов Сахалинской области подключили к газу в 2023 году. Это в два раза больше показателя за прошлый аналогичный период, сообщил журналистам губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Газификация частных домовладений и котельных по-прежнему является одной из приоритетных задач в островном регионе. В прошлом году мы присоединили к голубому топливу 2 139 домов. Это почти в два раза больше, чем в 2022 году", - сообщил глава области.

По информации Лимаренко, в области планируется еще большее увеличение темпа газификации. В этом году на островах намерены подключить к газу не менее 3 тыс. домов.

"Подключить к газу необходимо не только жилые дома, но и котельные, частные предприятия. Это позволит улучшить экологическую обстановку в районах области. Сейчас на газе уже работает более четырех десятков котельных. В этом году запустим еще не менее 15 новых газовых котельных, они появятся в Поронайском, Макаровском, Тымовском, Корсаковском и Александровске-Сахалинском районах", - рассказал губернатор и добавил, что данная задача амбициозная, но реализуемая.