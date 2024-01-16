Семья возглавила список жизненных ценностей опрошенной российской молодежи

Согласно данным исследования Московского психолого-педагогического университета, респонденты больше всего переживают за благополучие и здоровье своих родных

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Семья, здоровье, благосостояние, карьера и отдых составляют список наиболее распространенных жизненных ценностей у российской молодежи 10-18 лет. Такие результаты показал опрос более 1,3 тыс. молодых людей, проведенный специалистами Московского психолого-педагогического университета (МГППУ), сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Авторы исследования использовали опросник и несколько инструментов оценки внутренней согласованности ответов и поиска корреляций. Результаты позволили проанализировать предпочтения молодежи в отношении 8 базовых ценностей, которыми стали здоровье, материальная обеспеченность, творчество, семья, карьера, служение, слава и отдых.

"Результаты нашего исследования говорят о том, что самой значимой ценностью для подростков является семья (3 балла из 5). Следующими по степени важности - умеренно значимыми - выступают здоровье, материальная обеспеченность, карьера и отдых. Респонденты оценивают их от 1 до 3 баллов из 3 возможных. Менее всего подростков привлекают творчество, слава и служение (менее 1 балла из 3 возможных)", - сказала Елена Борисенко, ведущий аналитик Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ МГППУ, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Согласно результатам исследования, российская молодежь больше всего переживают за благополучие и здоровье членов своих семей. Возросшая актуальность темы здоровья может быть связана с пережитым опытом во время пандемии COVID-19, в том числе с потерей близких, считают психологи. К этому блоку ценностей присоединяется служение, можно предположить, что служение для современных подростков в первую очередь предполагает проявление сострадания, милосердия и бескорыстной помощи исключительно внутри семьи.

"Близкая связь таких показателей, как карьера и слава, карьера и материальная обеспеченность, говорит о важности для подростков достижения успеха. Идеальная работа должна приносить помимо дохода еще и славу. Творчество - еще один показатель духовных ценностей человека. Связь творчества и славы в системе ценностей подростков демонстрирует важность признания от других и приобретение авторитета", - сказала Борисенко, отметив влияние распространенности социальных сетей и развития онлайн-среды, в которой фиксация событий жизни в интернете стала так же важна, как и сами события.

Материализм и индивидуализм

Представители обоих полов в целом выбирали схожие ответы. Ученые, впрочем, отметили сравнительно большую склонность у девочек к творчеству и славе, чем у мальчиков. С возрастом ценность карьеры и материального благополучия в глазах подростков растет, а служения - падает, что может говорить о том, что с течением времени молодые люди становятся приземленнее, сказали ТАСС в МГППУ.

Комментируя результаты, исследователь напомнила, что в 1990-е годы ученые отмечали кардинальную смену ценностей и морально-нравственных ориентиров у всех групп населения России.

"Социологические и психологические работы, направленные на изучение системы ценностных ориентаций молодежи, констатировали значительный сдвиг в сторону материально-прагматического компонента, а альтруистическая и коллективная направленность сменилась индивидуалистической. Данные тенденции сохраняются и в настоящее время", - сказала Борисенко.